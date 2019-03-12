Судно с экипажем из РФ арестовали из-за долгов судовладельца

Если компания-судовладелец Akca Shipping, которой принадлежит арестованное судно Streamline с экипажем из России, не выплатит морякам долги по зарплате, капитан корабля перекроет Босфорский пролив. Такой ультиматум выдвинул командир судна Бахман Багиров.



"Экипаж находится на судне более 10 месяцев, мы сидим тут как в тюрьме, оторванные от своих семей. Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы",

– заявил капитан РИА "Новости".

Багиров требует разрешить поставить судно в док на ремонт, полностью погасить задолженность по зарплате перед членами экипажа и подыскать им замену, а моряков отправить домой.

Сухогруз Streamline в июне 2018 г. прибыл из Ростова-на-Дону в Стамбул, где должен был встать на ремонт. Однако судно арестовали из-за долгов прошлого судовладельца. В конце февраля в Стамбуле прошли первые судебные слушания о снятии ареста с судна. Следующее заседание назначено на 2 апреля.

Судно под флагом Коморских островов было продано его владельцем, зарегистрированной в Белизе компанией Seamann, турецкой компании Аkса Shipping. Задолженность нынешнего владельца перед моряками на текущий момент превышает $123 тысячи.

Иск об аресте Streamline подала турецкая компания Alpex, получившая сухогруз в аренду от оператора Megion. Alpex требует возместить ранее затраченные на ремонт судна средства в размере $190 тыс., однако в Seamann утверждают, что не давали согласия на сдачу судна в аренду, и она была осуществлена по поддельным документам.