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На лице написано: найден способ вычислить мужскую неверность

Фото: www.globallookpress.com
Прекрасным дамам посоветовали просто быть повнимательнее

Австралийские ученые пришли к выводу, что мужчины с определенными чертами лица реже бывают верны своим партнершам. 

Если представитель сильного пола имеет внешность, которую можно назвать мужественной – с выдающимся подбородком, выступающим лбом и тонкими губами, – вероятность того, что он будет изменять, очень высока. Мужчины, имеющие такие черты лица, чаще других признавались, что изменяли сами или же имели роман с женщиной, у которой уже был партнер.

Примечательно, что при взгляде на фотографии таких мужчин незнакомые с ними люди оценивали вероятность того, что изображенный на снимке человек склонен к изменам, как высокую, сообщает портал the Royal Society Publishing. 

По мнению ученых, мужественная внешность делает представителей сильного пола более привлекательными в глазах прекрасных дам. Таким образом, шансы "пойти на сторону" у мужчин с ярко выраженными маскулинными чертами вырастают.

А вот слабый пол оказался куда менее предсказуем, отмечают специалисты. Те или иные черты лица не оказывали принципиального влияния на склонность женщины к супружеской измене.

Валентина МАЙОРОВА
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