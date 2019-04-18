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Австралийские ученые пришли к выводу, что мужчины с определенными чертами лица реже бывают верны своим партнершам.
Если представитель сильного пола имеет внешность, которую можно назвать мужественной – с выдающимся подбородком, выступающим лбом и тонкими губами, – вероятность того, что он будет изменять, очень высока. Мужчины, имеющие такие черты лица, чаще других признавались, что изменяли сами или же имели роман с женщиной, у которой уже был партнер.
Примечательно, что при взгляде на фотографии таких мужчин незнакомые с ними люди оценивали вероятность того, что изображенный на снимке человек склонен к изменам, как высокую, сообщает портал the Royal Society Publishing.
По мнению ученых, мужественная внешность делает представителей сильного пола более привлекательными в глазах прекрасных дам. Таким образом, шансы "пойти на сторону" у мужчин с ярко выраженными маскулинными чертами вырастают.
А вот слабый пол оказался куда менее предсказуем, отмечают специалисты. Те или иные черты лица не оказывали принципиального влияния на склонность женщины к супружеской измене.
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