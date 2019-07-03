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"Единая Россия" потребовала привлечь профессиональных экспертов к делу врачей из Калининграда

Фото: vk.com/er_ru
Расследование сделают максимально открытым

Следствие по делу главного врача роддома в Калининграде Елены Белой и врача-реаниматолога Элины Сушкевич должно идти под особым контролем Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. На этом настаивают в "Единой России". Как сообщила член президиума Генсовета ЕР, депутат Госдумы Алена Аршинова, официальные обращения на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой взять на личный контроль расследование этого уголовного дела, уже направлены.

По словам Аршиновой, резонансный случай вызвал волну негодования в медицинском сообществе РФ. В частности, к ней, как парламентарию от Чувашии, обратились врачи республиканского перинатального центра в Чебоксарах с просьбой вникнуть в обстоятельства:

"Ситуация действительно чудовищная. Трудно представить, что врачи, которые много лет спасали недоношенных малышей, взяли и преднамеренно убили крошечного человечка", – прокомментировала Аршинова.

Юрий Кобзев. Фото: er-duma.ru

По мнению депутата Госдумы,  участника общественного совета партпроекта ЕР "Здоровое будущее" Юрия Кобзева, к расследованию необходимо подключить профессионалов. Он также подготовил соответствующее обращение в Генпрокуратуру:

"Мы требуем привлечь к расследованию медицинское сообщество и профессиональных экспертов, а не тех экспертов, которые Следственный комитет готовит исключительно для своих нужд. Расследование этого резонансного дела должно быть максимально открытым", – заявил Кобзев.

Депутат отметил, что вопрос преследования медработников нередко поднимается на встречах с избирателями во время поездки по региону. "Охота на ведьм" недопустима", – уверен парламентарий.

Фото: sledcom.ru

Аналогичное мнение высказал член комитета Госдумы по охране здоровья от фракции "Единой России" Борис Менделевич. Он убежден, что никакие дела, связанные с обвинениями медицинских работников, не могут рассматриваться без привлечения профессионального сообщества:

"Даже следователи ГУ Следственного комитета, не обладая специальными знаниями, не смогут разобраться во всех нюансах оказания медицинской помощи в каждом конкретном случае. Надо понимать, что медицина – это не физика или математика, здесь нет одного правильного решения", – указал депутат.

Резонансный случай произошел в роддоме №4 города Калининград. После гибели малыша и.о. главврача Елене Белой было предъявлено обвинение в организации убийства ребенка, а реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвинили в совершении умышленного убийства. Врачи из разных городов страны запустили флешмоб в поддержку коллеги. В частности, они публикуют в соцсетях фотографии и видео с хештегом #ЯЭлинаСушкевич.

Николай ВИКТОРОВ
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