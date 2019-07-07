Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Никакого кефира: как нельзя лечить солнечные ожоги

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМеньше соли, больше фруктов: раскрыт секрет молодости
Многие народные средства оказались опасными

Специалисты развеяли мифы о целебных свойствах "подручных" лекарств.

Так, оказалось что кефиром, лимоном и растительным маслом пораженную кожу протирать не стоит.

Кроме того, перед походом на пляж следует воздержаться от блюд, где много морковки, укропа или сельдерея. Содержащийся в них фурокумарин делает нашу кожу чувствительнее к солнцу. Об этом рассказал диетолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниацки.

Если вы обгорели, для начала следует охладить обожженные участки смоченной в воде тканью. После – смазать увлажняющим кремом. Он не должен содержать отдушек. Если кожа покрылась пузырями, нужно использовать местный антибиотик, советует эксперт. Самолечением не стоит заниматься, если пузыри очень большие. Либо если у вас после солнечного ожога началась рвота. В этом случае необходимо обратиться к врачу, отмечает Medicalxpress.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

План НАТО провалился: Москва жестко ответила на обвинения в "срыве" ракетного договора

Альянс подыгрывает тем, кто ищет предлог выхода из ДРСМД, уверены в России

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей