Никакого кефира: как нельзя лечить солнечные ожоги

Многие народные средства оказались опасными

Специалисты развеяли мифы о целебных свойствах "подручных" лекарств.

Так, оказалось что кефиром, лимоном и растительным маслом пораженную кожу протирать не стоит.

Кроме того, перед походом на пляж следует воздержаться от блюд, где много морковки, укропа или сельдерея. Содержащийся в них фурокумарин делает нашу кожу чувствительнее к солнцу. Об этом рассказал диетолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниацки.

Если вы обгорели, для начала следует охладить обожженные участки смоченной в воде тканью. После – смазать увлажняющим кремом. Он не должен содержать отдушек. Если кожа покрылась пузырями, нужно использовать местный антибиотик, советует эксперт. Самолечением не стоит заниматься, если пузыри очень большие. Либо если у вас после солнечного ожога началась рвота. В этом случае необходимо обратиться к врачу, отмечает Medicalxpress.