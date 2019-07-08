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Победителей конкурса эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине наградили в Москве

Фото:saintvladimir.ru
За право украсить стены храма своими работами состязались десятки художников и творческих коллективов

В Москве объявлены лауреаты открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в московском районе Тушино. Церемония награждения состоялась в понедельник, 8 июля, на столичном стадионе "Спартак".

Как отметил член Попечительского совета данного храма Леонид Федун, сам конкурс – это неординарное событие для России:

"В нем участвовал весь цвет современной художественной мысли. Представленные эскизы отличаются как по технике исполнения, так и по сюжетам. Это делает наш храм великим событием не только с точки зрения духовной, но и художественной", – подчеркнул Федун.

Всего на конкурс, объявленный организатором которого является ООО "Стадион "Спартак", поступило 49 заявки. Авторитетное жюри, в которое вошли представители Русской православной церкви, а также выдающиеся искусствоведы, художники, архитекторы, выбрало из них 3 лучших.

Фото: Пресс-служба

Первую премию в размере 1 млн 500 тыс. рублей получил Александр Корноухов. На втором месте с денежной премией в 1 млн руб. – Анатолий Гончаренко. Третья премия в 800 тыс. руб. досталась Алине Баталиной.

Кроме этого, жюри поощрило молодого автора Кэти Меладзе, вручив ей специальный денежный приз 200 тыс.рублей.

Как рассказал "Утру" победитель Александр Корноухов, сама работа над конкурсным заданием была очень интересной. Нужно было продумать сюжеты из российской истории со времен Крещения Руси, которые могут быть исполнены в виде мозаичных панно и размещены на бетонных стенах строящегося храма с внешней стороны:

"Это ландшафтная архитектура. Она располагается на очень открытом месте. Соответственно, это экстерьерная работа, она снаружи. Вся сакральная часть внутри, а здесь идет редкий для церкви рассказ об истории Руси, ее этапах. Это очень интересно", – подчеркнул художник.

Строящийся на берегу Москвы-реки Духовно-культурный центр в Тушине будет состоять из храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в московском районе Тушино, отдельно стоящей звонницы, часовни и культурно-выставочного центра. Центральное место отведено белоснежному храму высотой почти 60 метров, рассчитанного на 785 человек. Главным украшением храма станут мозаичные панно на историческую тему.

Николай ВИКТОРОВ
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