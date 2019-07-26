Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Астраханской области задержали бывшего главу правительства

Всего возбуждено почти 20 уголовных дел в отношении местных управленцев

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела. Об этом стало известно в пятницу, 26 июля.

В чем именно они обвиняются, пока не сообщается. Известно, что в здании регионального Минфина идут обыски.

Султанов возглавлял астраханское правительство два года, до этого он являлся главой "Астраханьавтодорремстрой", напоминает "ФедералПресс". По сведениям издания, сейчас в регионе идут масштабные "чистки" среди бывших и действующих высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ, медицины, дорожного строительства и др. Неделю назад по результатам проверок было возбуждено уже 17 уголовных дел.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Посланцы Вашингтона выбирают в Киеве нового премьера Украины

Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей