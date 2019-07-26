Всего возбуждено почти 20 уголовных дел в отношении местных управленцев

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела. Об этом стало известно в пятницу, 26 июля.

В чем именно они обвиняются, пока не сообщается. Известно, что в здании регионального Минфина идут обыски.

Султанов возглавлял астраханское правительство два года, до этого он являлся главой "Астраханьавтодорремстрой", напоминает "ФедералПресс". По сведениям издания, сейчас в регионе идут масштабные "чистки" среди бывших и действующих высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ, медицины, дорожного строительства и др. Неделю назад по результатам проверок было возбуждено уже 17 уголовных дел.