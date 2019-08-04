Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы эффективные способы снизить сахар в крови

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПять вкусных продуктов удержат давление под контролем
Диабетикам важно пить много воды

Из-за нехватки жидкости в организме снижается энергия, появляются головные боли, в результате мозг считает, что человек голоден. Вода же поможет почкам вывести лишний сахар. Регулярные занятия спортом тоже позволят повысить чувствительность к инсулину.

Физическая активность забирает глюкозу, образуя ее в энергию для питания мышц. Естественно, снизить сахар в крови помогут продукты с низким гликемическим индексом, например, белковый Брауни из сливового пюре вместо обычного десерта. Также хорошо действует клетчатка, передает портал "Актуальные новости". Пищевые волокна отлично утоляют голод и помогают бороться с тягой к сладкому.

Недостаток сна вызывает не только усталость, но и повышает уровень сахара. Чтобы лучше спать следует меньше пользоваться цифровыми гаджетами и медитировать. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Серьезная опасность: в Крыму отравили воду

В Незалежной сообщили о новой выдуманной катастрофе на российском побережье

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей