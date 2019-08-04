Названы эффективные способы снизить сахар в крови

Диабетикам важно пить много воды

Из-за нехватки жидкости в организме снижается энергия, появляются головные боли, в результате мозг считает, что человек голоден. Вода же поможет почкам вывести лишний сахар. Регулярные занятия спортом тоже позволят повысить чувствительность к инсулину.

Физическая активность забирает глюкозу, образуя ее в энергию для питания мышц. Естественно, снизить сахар в крови помогут продукты с низким гликемическим индексом, например, белковый Брауни из сливового пюре вместо обычного десерта. Также хорошо действует клетчатка, передает портал "Актуальные новости". Пищевые волокна отлично утоляют голод и помогают бороться с тягой к сладкому.

Недостаток сна вызывает не только усталость, но и повышает уровень сахара. Чтобы лучше спать следует меньше пользоваться цифровыми гаджетами и медитировать.