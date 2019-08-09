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Москва требует от экс-союзников по Антанте вернуть России царское золото

Фото: www.globallookpress.com
Долговые претензии французской стороны к РФ могут обернуться встречным иском

Москва ответила Парижу – по скромным оценкам экспертов, бывшие союзники Российской Империи по Антанте, а именно Великобритания и Франция, задолжали России приблизительно 40 млрд золотых рублей. Об этом сообщил профессор кафедры международных финансов МГИМО, руководитель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов, комментируя свежие претензии к РФ от депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера на старые царские долги по облигациям.

Ученый напомнил, что вся эта история с долговыми обязательствами длится уже 100 лет, а впервые вопрос ребром был поставлен на Генуэзской конференции 1922 года, когда уже Советская Россия требования Парижа отклонила. Впрочем, и французская сторона тогда не согласилась со встречными претензиями Москвы.

"Запад выкатил нам требования по долгам царского и Временного правительства на сумму 18,5 млрд золотых рублей. Ну, кстати говоря, это достаточно совпадало с теми оценками, которые сделала советская делегация накануне поездки в Геную", -рассказал "ЦарьГраду" Катасонов.

В Москве, уточнив вероятные требования Запада по кредитам и займам, подготовили встречные требования, связанные с компенсацией различных убытков, в частности, от торгово-морской блокады, организованной иностранцами в начале 1918 года.

Фото: www.globallookpress.com

"И даже ущербы, связанные с интервенцией. Если мне не изменяет память, сумма наших требований приближалась к 40 млрд золотых рублей", – заявил эксперт.

По его словам, данная цифра не была взята с потолка, поскольку данные собирались много месяцев под руководством замдиректора Института Наркомата финансов Николая Любимова.

"Работа проводилась на основе первичных документов, которые получали с территорий, которые подверглись вот этой самой интервенции. Так что все это очень серьезно. Если они поднимают этот вопрос, то я думаю, что мы тем более должны поднять этот вопрос", – считает Катасонов.

Он отметил, что история давно закончилась, когда "нулевое" соглашение было подписано между Москвой и Парижем. В 1997 г. РФ заключила с Пятой Республикой договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи, выплатив Франции $400 миллионов. Договор тогда заключали тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин и его французский коллега Лионель Жоспэн.

При этом Катасонов уточняет, что "деталей этого соглашения мне так обнаружить и не удалось", а "документ нигде не обнародовался", все было сделано "достаточно кулуарно и келейно". По его мнению, нынешние претензии французского политика могут быть связаны с тем, что он себе таким образом хочет поднять рейтинг.

Елена УСОВА
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