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Власти Гибралтара освободили "российский танкер"

Власти Гибралтара освободили
Фото: AP/TASS
США пытались отсрочить освобождение

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который задержали больше месяца назад. Об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle.

"Российским" он стал с легкой руки западных СМИ, которые подозревают Россию в провозе иранской нефти в Сирию, в обход санкций ЕС. Они запрещают вести бизнес с Дамаском практически во всех сферах.

Вначале сообщалось, что танкер принадлежит компании из Ирана. Однако затем местное агентство Mehr заявило, что судно относится к российской организации Russian Titan Shipping Line.

Танкер был задержан по просьбе США 4 июля с 28 членами экипажа на борту. Среди них граждане Пакистана, Украины и Индии.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил освобождение танкера с иранской нефтью. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Александр ИЛЬИН
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