ЕСПЧ удовлетворил предсмертную жалобу Магнитского

Наследникам аудитора присудили кругленькую сумму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге согласился, что право Сергея Магнитского на жизнь было нарушено, и постановил выплатить компенсацию его жене и матери в размере €34 тыс. на двоих.

Аудитор Hermitage Capital направил заявление в Страсбургский суд 11 июля 2009 года. Он жаловался на ужасные условия содержания, слишком долгое нахождение под стражей, неоправданный арест. Через 4 месяца Магнитский скончался в СИЗО, а к его жалобе в марте 2010 г. присоединилась вдова и в августе 2012 г. – мать.

Сейчас судьи ЕСПЧ рассмотрели заявление и признали, что сроки содержания в СИЗО не были нарушены, а вот право на жизнь Магнитского было ущемлено российскими властями.

Сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов в ноябре 2008 года. Через год, в ноябре 2009 г., он умер в "Матросской тишине". Глава фонда Уильям Браудер организовал за рубежом кампанию, связав арест и гибель Магнитского с тем, что он якобы раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, организованную высокопоставленными лицами, напоминает телеканал "360".