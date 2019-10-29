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"Ведьмины круги" шокировали жителей Подмосковья

Фото: pixabay.com
Редкому явлению дали объяснение

Владимир Миленин из Подмосковья бродил по окрестностям деревни Большие Горки. Его прогулка не являлась тихой охотой, однако мужчина наткнулся на взятую в кольцо добычу. 

На поляне грибы росли удивительным образом – точно по кругу. Необычное явление дачник запечатлел на фото и решил выяснить подробности об увиденном в интернете. Оказалось, что на глаза Миленину попались "ведьмины круги", поделился он с подписчиками группы в соцсети "ВКонтакте". 

"Беги пока они не ожили и не нашли тебя", "Хеллоуин скоро. Это подготовка к празднику", "Нарисуйте пентаграмму в середине",

– отреагировали на пост автора жители Подмосковья (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Между тем специалисты опровергли мистическую легенду. По словам председателя Союза грибников России и миколога Михаила Вишневского, грибы часто растут подобным образом.

"Подавляющее большинство грибов растет из грибницы. Если мицелий не встречает на своем пути различные препятствия, то образует форму круга. Именно поэтому на полях можно встретить подобные "ведьмины круги", – цитирует Вишневского "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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