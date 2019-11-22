Арест прошел в Польше по запросу Интерпола

Бывший глава НПО "Космос" Андрей Черняков очно предстанет перед российским правосудием. По решению окружного суда Варшавы миллиардера экстрадировали из Польши в Россию, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Чистяков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011-2012 г.г. его корпорация взяла несколько многомиллионных кредитов, но обязательства по ним не выполнила. Кроме того, сотрудники корпорации в 2013-2014 г.г. не получали зарплату, общая задолженность составила 183 млн рублей, пишет РИА "Новости". Были против Чистякова выдвинуты и другие обвинения. В частности, под его личное поручительство Банке Москвы выдал НПО "Космос"14 млрд рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, но в результате не оказалось ни готового объекта, ни денег.

Миллионеру удавалось долго скрываться от правосудия за границей. Сначала он обосновался в Великобритании. Однако кредиторы настигли его и там, в результате по решению Лондонского суда у предпринимателя конфисковали имущество.

Затем олигарх бежал в Польшу. Там его задержали в декабре 2017 г. по запросу Интерпола. Экстрадировать его на родину Чистяков попросил сам.