Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зарплата россиян останется низкой

Зарплата россиян останется низкой
Фото: www.globallookpress.com
Рассчитывать на справедливую оплату труда простые граждане страны не могут

Желание россиян зарабатывать 50 тыс. рублей в месяц понятно, но недостижимо. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон.

Комментируя итоги опроса, проведенного по заказу Общественной палаты РФ, о притязаниях граждан на более высокий уровень жизни, он пояснил, что россияне ориентируются на стандарты ведущих стран Запада. У нас в нынешних условиях это невозможно:

"Наш валовой внутренний продукт на душу населения в разы ниже, а это в свою очередь определяется более низкой производительностью труда. Поэтому запрос, о котором мы говорим, немедленно реализован быть не может", – цитирует экономиста НСН.

С другой стороны, жизнь простых людей могла бы улучшиться, если ввести прогрессивную шкалу налогообложения, когда богатые платят больше.

"Доходы в нашей стране распределены очень неравномерно. И, безусловно, в большей степени перераспределяя их в пользу менее обеспеченных людей, мы можем уже в ближайшее время добиться улучшения их положения", - убежден Якобсон.

Ранее идею введения прогрессивного налога раскритиковали в Минфине. По мнению министра финансов Антона Силуанова, сейчас богачи хоть что-то отчисляют в казну, а если ставку поднять, они уведут доходы из страны.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей