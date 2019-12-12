Рассчитывать на справедливую оплату труда простые граждане страны не могут

Желание россиян зарабатывать 50 тыс. рублей в месяц понятно, но недостижимо. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон.

Комментируя итоги опроса, проведенного по заказу Общественной палаты РФ, о притязаниях граждан на более высокий уровень жизни, он пояснил, что россияне ориентируются на стандарты ведущих стран Запада. У нас в нынешних условиях это невозможно:

"Наш валовой внутренний продукт на душу населения в разы ниже, а это в свою очередь определяется более низкой производительностью труда. Поэтому запрос, о котором мы говорим, немедленно реализован быть не может", – цитирует экономиста НСН.

С другой стороны, жизнь простых людей могла бы улучшиться, если ввести прогрессивную шкалу налогообложения, когда богатые платят больше.

"Доходы в нашей стране распределены очень неравномерно. И, безусловно, в большей степени перераспределяя их в пользу менее обеспеченных людей, мы можем уже в ближайшее время добиться улучшения их положения", - убежден Якобсон.

Ранее идею введения прогрессивного налога раскритиковали в Минфине. По мнению министра финансов Антона Силуанова, сейчас богачи хоть что-то отчисляют в казну, а если ставку поднять, они уведут доходы из страны.