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Прогоревший в Красноярском крае предприниматель решил поправить дело, избавившись от части имущества. Он выставил на торги целый поселок в Идринском районе – с населением и подсобным хозяйством граждан.
Жители о происходящем узнали случайно из объявления в интернете, сообщает НТВ.
"Продам село Васильевка. Около 45 домов. Построены животноводческий комплекс, нефтебаза, все в хорошие руки, почти даром – за 20 млн рублей", – пообещал бизнесмен.
Потенциальным покупателям он объяснял, что земля в Васильевке принадлежит ему. Люди там, конечно, не крепостные, но, что с ними делать, пусть решает новый хозяин.
Расследование показало, что село перешло в частные руки еще во времена "перестройки". Потом часть местных жителей приватизировали свои дома, но большинство документы не оформляли.
Не следил за изменениями в законодательстве, кстати, и сам бизнесмен, передает "Царьград". Как сообщили журналистам местные чиновники, "барин" не прошел перерегистрацию земельных владений и теперь не имеет на них права.
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