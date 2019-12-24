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В Сибири выставили на продажу деревню с людьми

В Сибири выставили на продажу деревню с людьми
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Судьбу жителей будет решать новый собственник земли

Прогоревший в Красноярском крае предприниматель решил поправить дело, избавившись от части имущества. Он выставил на торги целый поселок в Идринском районе – с населением и подсобным хозяйством граждан.

Жители о происходящем узнали случайно из объявления в интернете, сообщает НТВ.

"Продам село Васильевка. Около 45 домов. Построены животноводческий комплекс, нефтебаза, все в хорошие руки, почти даром – за 20 млн рублей", – пообещал бизнесмен.

Потенциальным покупателям он объяснял, что земля в Васильевке принадлежит ему. Люди там, конечно, не крепостные, но, что с ними делать, пусть решает новый хозяин.

Расследование показало, что село перешло в частные руки еще во времена "перестройки". Потом часть местных жителей приватизировали свои дома, но большинство документы не оформляли.

Не следил за изменениями в законодательстве, кстати, и сам бизнесмен, передает "Царьград". Как сообщили журналистам местные чиновники, "барин" не прошел перерегистрацию земельных владений и теперь не имеет на них права.

Ранее "Утро" рассказывало, как обманывают стариков в Подмосковье.

Николай ВИКТОРОВ

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