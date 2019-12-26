Чтобы телефон работал более эффективно, не стоит оставлять его на ночь подключенным к розетке

Многие люди заряжают смартфоны так, как им удобно. Однако неверный подход к зарядке гаджетов приводит к тому, что они быстрее садятся, объяснил директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Особенно серьезный урон наносит распространенная привычка заряжать батарею в течение всей ночи. Если аппарат остается подключенным к розетке, после того как аккумулятор зарядился на 100%, он начинает хуже работать, отметил Шульте в интервью Business Insider.

Эксперт напомнил, что все литиевые элементы питания имеют ограниченный срок действия, а неправильные привычки приводят к тому, что он сокращается еще сильнее.

Шульте добавил, что лучше всего заряжать смартфон утром. Так он прослужит дольше, сообщает "ФедералПресс".



