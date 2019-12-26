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Многие люди заряжают смартфоны так, как им удобно. Однако неверный подход к зарядке гаджетов приводит к тому, что они быстрее садятся, объяснил директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
Особенно серьезный урон наносит распространенная привычка заряжать батарею в течение всей ночи. Если аппарат остается подключенным к розетке, после того как аккумулятор зарядился на 100%, он начинает хуже работать, отметил Шульте в интервью Business Insider.
Эксперт напомнил, что все литиевые элементы питания имеют ограниченный срок действия, а неправильные привычки приводят к тому, что он сокращается еще сильнее.
Шульте добавил, что лучше всего заряжать смартфон утром. Так он прослужит дольше, сообщает "ФедералПресс".
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