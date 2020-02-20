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Лукашенко поехал в Египет с белорусским Кораном

Лукашенко поехал в Египет с белорусским Кораном
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
В Каире будут долго помнить делегацию из Минска

Интересные дары привез президент Белоруссии Александр Лукашенко главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. В обмен на традиционный египетский меч с рукояткой из редкого африканского дерева он вручил коллеге священную книгу мусульман – Коран, напечатанный в Белоруссии.

Другим подарком от Батьки стала фотография египтянина Феди Халиля, который уже семь лет живет и работает в Белоруссии, сообщили в Минске. Лукашенко счел очень важным рассказать об этом человеке президенту Египта.

Еще на память о белорусском президенте в африканской стране могут остаться тракторы и автобусы. Но это уже не подарок, а коммерческое соглашение, стоимость которого пока не раскрывается.

Ранее Александр Лукашенко преподнес удивительный подарок президенту России Владимиру Путину.

Николай ВИКТОРОВ

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