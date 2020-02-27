Под стражей остается один человек, подозреваемый в контрабанде наркотиков

Полиция Дании отпустила пятерых россиян, которые находились на перевозившем крупную партию кокаина корабле Duncan Island. Граждане РФ входили в состав экипажа судна. Выявившие опасный груз датские полицейские арестовали всех 24 моряков, а теперь отпустили 23 из них.

"Один гражданин России, ожидавший груз на берегу, все еще находится под стражей до 12 марта. Этот срок может быть продлен судом", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Подробности расследования не раскрываются, но известно, что по делу проходят еще три человека.

Судно Duncan Island под флагом Багамских островов следовало из Швеции в Санкт-Петербург мимо берегов Дании. На его борту было обнаружено 100 кг наркотиков.