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Арестованные в Дании россияне вышли на свободу

Арестованные в Дании россияне вышли на свободу
Фото:Francis Joseph Dean/imago stock&people/www.globallookpress.com
Под стражей остается один человек, подозреваемый в контрабанде наркотиков

Полиция Дании отпустила пятерых россиян, которые находились на перевозившем крупную партию кокаина корабле Duncan Island. Граждане РФ входили в состав экипажа судна. Выявившие опасный груз датские полицейские арестовали всех 24 моряков, а теперь отпустили 23 из них.

"Один гражданин России, ожидавший груз на берегу, все еще находится под стражей до 12 марта. Этот срок может быть продлен судом", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Подробности расследования не раскрываются, но известно, что по делу проходят еще три человека. 

Судно Duncan Island под флагом Багамских островов следовало из Швеции в Санкт-Петербург мимо берегов Дании. На его борту было обнаружено 100 кг наркотиков.

Николай ВИКТОРОВ

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