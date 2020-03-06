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Российская Group-IB опровергла обвинения США против ее сотрудника

Российская Group-IB опровергла обвинения США против ее сотрудника
Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В компании утверждают, что Кислицин занимался законным сбором данных

Обвинения против сотрудника Group-IB Никиты Кислицина не имеют доказательств. Об этом заявили в российской компании. В официальном комментарии подчеркивается, что ни Кислицин, ни компания не получали официальных уведомлений от Минюста США о ведущемся против российского специалиста расследовании. Тем не менее имя Кислицина фигурирует в деле против обвиняемого во взломе американских интернет-сервисов россиянине Евгении Никулине, предварительное слушание по которому назначено на 9 марта в Сан-Франциско.

В Group-IB подчеркивают, что в период, когда американская сторона подозревает Кислицина в незаконной деятельности, он не был ее сотрудником. Однако в компании приняли решение защищать его, чтобы исключить распространение дезинформации и, в том числе, защитить свою репутацию.

Кислицин с 2006-го по 2012 г. возглавлял издание "Хакер" – журнал о компьютерной безопасности. Значительное место в публикациях уделялось вопросам киберугроз, защите от взломов и анализу инструментов онлайн-мошенников. Кислицин никогда не скрывал этого факта своей биографии, поскольку не нарушал закон:

"Исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением", – подчеркивают в Group-IB.

В январе 2013 г. Кислицин стал сотрудником Group-IB. В том же году он вместе с другими представителями компании встречался с сотрудниками Министерства юстиции США и рассказывал о результатах своих исследований. Никаких вопросов в дальнейшем к нему не последовало.

Но неожиданно имя Кислицина появилось в деле против другого россиянина, обвиняемого в хакерстве, No. CR 16-00440 "USA v. Yevgeniy Nikulin".

"Расцениваем такие действия как недопустимые и нарушающие права нашего сотрудника", – указали в Group-IB после консультаций с международными экспертами в правовой области.

Евгения Никулина арестовали в Чехии в 2016 г. по запросу США, где его считают взломщиком сервисов Linkedin, Dropbox, Formspring. в 2018 г. его экстрадировали в Соединенные Штаты, несмотря на возражения российской стороны.

Николай ВИКТОРОВ

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