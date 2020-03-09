Для увеличения мужской силы врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты

Исследователи открыли очередное полезное свойство гранатового сока. Мужчинам, которые хотят всегда оставаться сильными на любовном фронте, рекомендуют выпивать по стакану в день в течение месяца. Он улучшает циркуляцию крови и очищает ее, способствуя таким образом улучшению потенции. С решением деликатной проблемы поможет и морковный сок. Он обеспечит стойкую эрекцию.

Врачи перечислили и блюда, которые помогут усилить сексуальную энергию мужчины. Заботливым женам стоит обратить внимание на кушанья, где содержатся мед с орехами. Можно супругу приготовить салат из репы.

Для того, чтобы мужчина всегда чувствовал себя уверено, достаточно разнообразить его рацион морепродуктами, нежирными сортами мяса, зеленью, помидорами и перепиленными яйцами, пишет журнал "Лиза".

Специалисты напоминают, что перед изменением рациона и началом курса приемы сока лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее "Утро" писало об упражнениях, которые помогут восстановить потенцию в домашних условиях.