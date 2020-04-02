Выделение денег будет проходить быстрее и проще

Заявление на получение материнского капитала должно рассматриваться не в течение месяца, как было раньше, а за десять дней. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг, 2 апреля.

По его мнению, эти сроки вполне реальны, учитывая перевод данной госуслуги в электронный формат. Премьер напомнил, что теперь маткапитал можно получать и на ремонт или строительство дома на дачном участке.

Ранее о новых мерах поддержки семей с детьми рассказал президент РФ Владимир Путин.