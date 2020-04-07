Экс-участника группы "На-на" избили

У народного артиста РФ диагностировали сотрясение и травму головы

Бывший участник популярной в 90-е группы "На-на" Валерий Юрин загремел в больницу. Неизвестные избили артиста прямо на улице.

Постадавший рассказал, что неизвестные напали на него 4 апреля. Правда, тогда он не стал обращаться в больницу и сделал это только спустя 2 дня. Из травмпункта артиста гопитализировали. У него нашли сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, пишет "Пятый канал".