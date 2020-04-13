Люди сдают личные вещи, чтобы продержаться в начавшийся из-за коронавируса кризис

Число займов, выданных под залог имущества, выросло в России за последний месяц на четверть. Об этом сообщила глава правления "Региональной ассоциации ломбардов" Людмила Грибок.

По ее данным, всплеск популярности ломбардов произошел, в частности, в Москве. Оставшиеся без дохода люди спешат получить хоть какую-то наличку, пока есть такая возможность. "Стоит учитывать, что в ряде регионов ломбарды закрыты из-за карантинных мер", - пояснила Грибок в беседе с URA.RU.

Чаще всего россияне сдают под залог ювелирные изделия и бытовую технику. В среднем за это удается выручить 17 – 20 тыс. рублей. Причем, по словам эксперта, ломбарды входят в нынешнее сложное положение граждан и продлевают срок ссуды без штрафных санкций. Уже известны случаи, когда клиентам даже дают "кредитные каникулы" на полгода.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предрек увеличение численности безработных в стране до 8 миллионов человек из-за мер борьбы с коронавирусом. Выправление ситуации он прогнозирует не ранее следующего года.