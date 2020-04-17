Ребята не могут вернуться домой из охваченных эпидемией Штатов

Вашингтон не отвечает на запросы Москвы по поводу российских школьников, застрявших в США в период пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 17 апреля.

По ее словам, американская сторона до сих пор не уточнила, сколько именно ребят из РФ находятся сейчас в Штатах. Посольство РФ в Вашингтоне не может добиться ни фамилий детей, ни их телефонов, ни адресов размещения, ни названий принимающих организаций.

"Утверждается, что в Штатах остаются только 29 (российских школьников), остальные якобы уехали домой. Нам известно только о шести детях, которые добрались до России. Где находятся остальные, когда они выехали, откуда и, самое главное, прилетели ли они в Россию, не известно ", – цитирует RT Захарову.

Ранее сообщалось, что в Америку на обучение осенью 2019 г. были приглашены 74 школьника из РФ. Потом появилась информация о 80. Сложность в том, что детей отправили в США без уведомления российских властей.