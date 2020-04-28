Коронавирус

Определить, насколько добросовестно трудится подчиненный, поможет анализ телефонного разговора

Специалисты в сфере IT-технологий нашли способ для руководителей проверять качество работы подчиненных, которые в настоящий момент выполняют свои обязанности из дома. Проверить, насколько добросовестно человек трудится, поможет программа, анализирующая манеру телефонного разговора.

Подслушивать коллегу никто не станет – это противоречит законам этики. Однако специальная программа поможет составить анализ диалога, например, выяснить, ругается ли работник с клиентом, как строит разговор в принципе, уточняет телеканал "360".

"Известия" отмечают, что определенный набор фраз уже заложен в версию программы. Например, она может распознать выражения "нет, не интересно" и "слишком дорого".

Важно уточнить, что использование программы анализа телефонного разговора разрешено только с согласия сотрудника.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как аферисты выманивают деньги у соискателей работы на удаленке.