В предсказании старца обнаружили способ борьбы с COVID-19
Знаменитый предсказатель предупреждал россиян о приходе китайской инфекции. Он же предложил способ борьбы с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Спас" заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Уточняется, что у старца Иоанна два или три раза случались просветления. Четко объяснить, что он увидел, предсказатель не мог, но записал предупреждения на бумаге. Архивный документ сейчас храниться в келье послушника. Туристы могут увидеть его.
Единственным способом борьбы с инфекцией коронавируса старец назвал молитву.
"Виновных не ищите, виновных не ищите! Молитесь! Будьте в жизни всегда и во всём осторожны", – написал провидец в предсказании.
Иоанн Крестьянкин жил в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре с 1967 по 2006 год. В миру старец работал бухгалтером. Сан получил в 1944-м. В 1950-м был осужден за антисоветскую агитацию и приговорен к 8 годам строгого режима на территории лагеря в Архангельской области. Освобожден досрочно. Покинув место заключения, начал служить в Псковской епархии. В 1967 году переведен в Псково-Печерский монастырь.
Ранее "Утро.ру" опубликовало предсказание монаха Авеля, который предвидел приход великого правителя в Россию.
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