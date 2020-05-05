Шершни-убийцы атаковали целый континент
Американские исследователи ломают голову над тем, как в Штатах могли появится самые опасные шершни на планете. Насекомые с агрессивным окрасом и огромными жалами раньше обитали только в Японии.
Ученые опасаются, что азиатские шершни, длина которых составляет целых пять сантиметров, могут в скором времени распространится по всему континенту. Тогда в опасности окажутся не только более мелкие насекомые, но и люди.
National Geographiс информирует, что азиатские шершни являются крупнейшими представителями своего вида на планете. За то, что они истребляют целые колонии медоносных пчел, исследователи дали им соответствующие прозвище. Ученые не называют насекомых иначе, как "шершни-убийцы".
Ранее "Утро.ру" писало, с чем связана резко усилившаяся активность клещей.
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