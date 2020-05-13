После повторного расследования обвинения остались прежними

Следователи не увидели в действиях сестер Хачатурян, убивших насиловавшего их отца, вынужденной самообороны. Об этом сообщил адвокат одной из подсудимых Алексей Липцер в среду, 13 мая.

"Следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору, отказавшись смягчить или переквалифицировать на необходимую оборону", – цитирует РИА "Новости" юриста.

По его словам, дело вместе с материалами дополнительного расследования должно поступить в Генпрокуратуру до конца мая, и затем будет сформулировано окончательное заключение обвинения. Если прокурор не направит дело на повторное доследование, девушек будут судить по самой строгой статье - убийство по предварительному сговору.

Ранее следователи выяснили, что отец Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян Михаил в течение нескольких лет жестоко издевался над ними, бил и насиловал. Однако даже экспертиза, подтверждающая психические отклонения мужчины и травмирующие психику условия жизни девушек, не стала в глазах следствия смягчающим обстоятельством.

Убийство Хачатуряна произошло летом 2018 года. Свою вину три сестры признали и раскаялись.