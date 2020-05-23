Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Известный доктор и ведущий Александр Мясников заявил, что он очень знаменит, настолько, что о нем говорят даже в Америке. Если бы врач в свое время не решил покинуть штаты, его бы не ждал такой успех у аудитории.
В своем Телеграм-канале Мясников уточнил, что доктора в США ведут очень размеренную и благополучную жизнь. У них все настолько стабильно, что кажется, будто люди уже умерли. Кроме того, у докторов нет возможности взять приличный отпуск, повидаться с семьей и даже потратить честно заработанные деньги.
Ранее Александр Мясников рассказал об уровне своего дохода и недвижимости. Как выяснилось, у врача есть квартира во Франции.
Точный прогноз астрологов на 23.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня