Телеврач объяснил, почему решил уехать из Штатов

Известный доктор и ведущий Александр Мясников заявил, что он очень знаменит, настолько, что о нем говорят даже в Америке. Если бы врач в свое время не решил покинуть штаты, его бы не ждал такой успех у аудитории.

В своем Телеграм-канале Мясников уточнил, что доктора в США ведут очень размеренную и благополучную жизнь. У них все настолько стабильно, что кажется, будто люди уже умерли. Кроме того, у докторов нет возможности взять приличный отпуск, повидаться с семьей и даже потратить честно заработанные деньги.

Ранее Александр Мясников рассказал об уровне своего дохода и недвижимости. Как выяснилось, у врача есть квартира во Франции.