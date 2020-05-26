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Популярный курорт атаковали смертоносные комары

Насекомые являются переносчиками огромного количества вирусов

Популярный курорт Ибица, входящий в состав Балеарских островов, на фоне вспышки COVID-19 подвергся атаке комаров, причем необычных, а тигровых, сообщает телеграм-канал РИА "Новости". 

Эти насекомые являются переносчиками огромного количества заболеваний, в том числе смертоносных вирусов. Человек может заразиться после укуса двумя видами лихорадки – желтой и Зига. 

Ранее исследователи рассказали о том, можно ли подхватить от насекомых COVID-19. Выяснилось, что нет, однако мухи, клещи и комары являются переносчиками большого числа других заболеваний.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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