Новые требования к бумаге для табачных изделий ведут к подорожанию продукции

Производители сигарет должны заменить обычную бумагу на бумагу с пониженной воспламеняющей способностью. С таким требованием выступил Минздрав РФ. Соответствующие поправки в техрегламент стран Таможенного союза уже подготовлены.

Авторы нововведения указывают, что из-за непогашенной сигареты часто возникают пожары, в том числе лесные. Самозатухающая бумага спасет тысячи жизней, сократит ущерб, который граждане и страна терпят ежегодно из-за нечаянно вспыхнувшего огня.

Эксперты подтверждают, что технологически выполнить это требование несложно. Но замена сырья вызовет подорожание сигарет. По словам гендиректора ООО "Филипп Моррис" Сергея Слипченко, завозить такую бумагу сначала придется из-за рубежа. Это дополнительные расходы. В Евросоюзе, где данная мера была введена несколько лет назад, самозатухающая бумага стоит вдвое дороже обычной. В пересчете на российскую действительность, пачка сигарет может подорожать из-за этого на 50 коп. – 1 рубль.

"Зачем нужны дополнительные расходы?" – недоумевает Слипченко. В интервью РИА ФАН он рассказал, что на Западе уже пришли к выводу, что данная технология – не панацея от случайных пожаров. В частности, в США смертность от неосторожного курения снизилась всего на 30%, привел статистику предприниматель.

Требования техрегламента Таможенного союза распространяются на Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

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