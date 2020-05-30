Наши предки в последний день весны варили кисель

Все приметы и обычаи, традиционные для 31 мая, связаны с овсом. Именно из него на Руси варили кисель и выливали напиток под дуб. Ритуал проводился для того, чтобы Федот Овсяник подарил богатый урожай.

Что нельзя делать 31 мая:

1. Не следует пить кисель из овса. Это привлечет неприятности и отведет от дома достаток.

2. Не садитесь под осину, иначе начнут ныть суставы.

3. Незамужним девушкам лучше не коротать время в одиночестве, иначе они так и останутся без второй половинки.

4. Не стоит бежать за автомобилем или любым другим транспортным средством. Погоня может обернуться серьезными финансовыми трудностями.

5. Если вас кто-то зовет по имени – не оборачивайтесь. Такие шутки может выделывать темная сила.

Приметы на 31 мая:

1. В небе кружится стая птиц – жди хорошую погоду.

2. Вороны начали громко каркать – к дождю.

3. Колосится озимая рожь – начинается клев леща.

4. Если на закате солнце бледное, погода скоро испортится.

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