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Все приметы и обычаи, традиционные для 31 мая, связаны с овсом. Именно из него на Руси варили кисель и выливали напиток под дуб. Ритуал проводился для того, чтобы Федот Овсяник подарил богатый урожай.
Что нельзя делать 31 мая:
1. Не следует пить кисель из овса. Это привлечет неприятности и отведет от дома достаток.
2. Не садитесь под осину, иначе начнут ныть суставы.
3. Незамужним девушкам лучше не коротать время в одиночестве, иначе они так и останутся без второй половинки.
4. Не стоит бежать за автомобилем или любым другим транспортным средством. Погоня может обернуться серьезными финансовыми трудностями.
5. Если вас кто-то зовет по имени – не оборачивайтесь. Такие шутки может выделывать темная сила.
Приметы на 31 мая:
1. В небе кружится стая птиц – жди хорошую погоду.
2. Вороны начали громко каркать – к дождю.
3. Колосится озимая рожь – начинается клев леща.
4. Если на закате солнце бледное, погода скоро испортится.
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