Трудоспособное население может остаться и без полного оклада

Массовое сокращение рабочих мест или размера заработных плат ожидается в России в ближайшее время. Об этом предупреждают аналитики Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По их расчетам, только 50,3% граждан могут быть более-менее спокойны за свое будущее. Над остальными нависла угроза увольнения или понижения доходов.

Больше 49% всех работающих граждан РФ – это почти 35 миллионов человек – заняты в потенциально уязвимых сферах, пишет РБК со ссылкой на исследование. Это транспорт, торговля, сфера обслуживания, туризм, наука, культура, сфера развлечений, общепит и некоторые другие. Там каждый третий рискует потерять работу. Причем работники, занятые на неполную ставку или младше 16 лет, тут вообще в расчет не берутся – от них работодатели избавились в первую очередь.

Плохо обстоит дело и с теми, кто работал "в серую", – с ними также легко распрощаться. Под ударом оказались самозанятые и индивидуальные предприниматели из указанных отраслей экономики, передает телеканал "360". Скорее всего, они потеряют бизнес или доход из-за эпидемии коронавируса.

В целом, исследователи считают наиболее уязвимыми перед кризисом на рынке труда людей младше 30 лет и женщин с детьми. Им будет сложнее всего устроиться на новое место в случае потери работы, пишет "ФедералПресс".

Увереннее всего себя могут чувствовать граждане с высшим образованием, семьи без детей и, как ни странно, россияне в возрасте от 50 до 59 лет – последние защищены от увольнений законом о предпенсионерах. При условии, конечно, что они были трудоустроены официально.

Ранее эксперты предупредили, что ограничения из-за коронавируса могут частично сохраниться до конца 2021 года.