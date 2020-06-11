Некоторые компании тоже остались без средств, полученных для выплаты зарплаты сотрудникам

Сбербанк проверяет каждый случай списания со счетов россиян денег, направленных на поддержку детей в период коронавируса. В организации уверяют, что подобные ошибки единичны. Чтобы их исправить, клиент должен направить запрос в банк.

"По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ", – приводит "Российская газета" ответ Сбербанка.

В кредитной организации сообщили об имеющейся у нее системе распознавания поступлений на счета клиентов. Она позволяет определять, какие деньги являются пособиями, предназначенными для поддержки населения в период пандемии. На такие средства не распространяются требования о взыскании по долгам. Однако ранее некоторые клиенты Сбербанка сообщили, что не могут получить "детские" пособия.

"Сегодня у меня Сбербанк списал все деньги с карты в счет погашения задолженности. Это были деньги от Путина на двоих детей, 5 и 10 тысяч", – написала в "Твиттер" Наталья С.

С аналогичными жалобами обратились еще несколько человек, передает URA.RU. Как выяснилось, "антикризисные" деньги, предназначенные для выплаты зарплат сотрудникам, также списывали со счетов некоторых организаций.

В Сбербанке уверяют, что подобные действия не являются "системными", и обещают разобраться в индивидуальном порядке со всеми жалобами.

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. положены на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Оформить заявку на получение денег можно до 1 октября 2020 года.

Ранее эксперты объяснили, почему некоторым россиянам пришел отказ на получение пособий.