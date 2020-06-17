Деньги россиян могут остаться в собственности банка

Деньги россиян могут остаться в собственности банка
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
У кредитных организаций есть право не выдавать клиенту средства с его счета

Банковские вклады могут оказаться потерянными для граждан. Об этом предупредила адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.

Чаще всего деньги остаются в распоряжении банка, когда владелец счета забыл о его существовании или он умер, а наследники не узнали о существовании вклада. Но бывает, что банк расторгает договор с клиентом в одностороннем порядке. Так может случиться при отсутствии операций по  счету в течение года, приводит "Прайм" слова юриста.

Вклад также может оказаться недоступен для владельца, если банк дважды в течение года откажет проводить операции по счету на основании закона о противодействии легализации доходов.

Если договор расторгнут в одностороннем порядке, клиенту направляется уведомление об этом, и у него есть 60 дней, чтобы снять деньги или перевести их на другой счет, указывает "ФедералПресс". Если в указанный срок распоряжений от клиента не поступит, деньги уходят в Банк России. Туда же переводятся и невостребованные вклады.

Ранее средняя ставка по рублевым вкладам в банках РФ снизилась до минимального уровня за всю историю, передает телеканал "360". На фоне падения доходов из-за пандемии коронавируса многие россияне принимают радикальные решения по поводу накоплений.

Николай ВИКТОРОВ

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