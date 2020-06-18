Вероятность повторения глобального катаклизма оценили в 33%

Вероятность повторения глобального катаклизма оценили в 33%
Кадр из фильма "2012"
Земле угрожают четыре проблемы, от которых нет защиты

Сравнимый по разрушительности с коронавирусом катаклизм может случиться в ближайшие десять лет с вероятностью 33,5%. Такой прогноз дали аналитики Deutsche Bank. По их данным, человечество может пострадать от четырех экстремальных событий.

Может произойти мощнейшее извержение вулкана, из-за которого погибнут десятки тысяч человек, проживающих поблизости. Но пострадает все население планеты, поскольку из-за выброса пепла станет невозможным авиасообщение, плюс климат изменится в сторону похолодания, что отрицательно скажется на сельском хозяйстве. Вероятность такого события в течение ближайшего года составляет 0,15%.

Может начаться мировая война: прогноз на год – 0,625%.

Из-за вспышки на Солнце может произойти сильнейшая геомагнитная буря, в результате которой выйдут из строя спутники. В итоге перестанет работать мобильная связь, платежные терминалы, навигаторы и прочие системы. Вероятность такого происшествия в 2020 г. -1,06%.

Самую большую угрозу – 2% – представляет новая вирусная пандемия, жертвами которой станут более двух миллионов человек.

Аналитики Deutsche Bank предупреждают: вероятность события, кажущегося сейчас крайне маловероятным, на горизонте десяти лет увеличивается многократно, передает РБК. Поэтому в течение ближайшего десятилетия перечисленные катаклизмы могут произойти из расчета 33,5 к 100. А на протяжении 20 лет вероятность их наступления поднимается до уровня 50 на 50 и выше.

К тому же человечеству угрожают и другие глобальные опасности, например, столкновение Земли с астероидом – шанс такого события очень мал, поэтому сейчас аналитики не брали его в расчет. Но теоретически все может быть.

О том, какие угрозы со 100%-й вероятностью предстоит преодолеть России, ранее рассказал экс-премьер Дмитрий Медведев. При этом многие эксперты ожидают вторую волну пандемии коронавируса уже нынешней осенью. А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что третья мировая война начнется уже в 2021 г., напоминает URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ

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