Размер пособия по болезни будет зависеть от региона, а также от поведения пациента

В России повышаются минимальные выплаты по больничному листу. Поправки в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности" вступают в силу с 19 июня 2020 года.

До сих пор заболевшие россияне могли рассчитывать на выплаты по больничному не менее МРОТ (минимального размера оплаты труда). Сейчас он равен 12130 рублей на федеральном уровне. По новым правилам, при расчете пособия по болезни нужно будет умножать МРОТ на районные коэффициенты, передает РИА ФАН. Эта же норма коснется выплат по беременности и уходу за ребенком.

Нововведение может быть распространено и на граждан, чья зарплата выше МРОТ. Вообще, оплата больничного работающим россиянам зависит от их стажа. Тем, кто отработал в своей жизни менее 5 лет, в случае болезни полагается 60% среднемесячного заработка, отработавшим от 5 до 8 лет – 80% зарплаты, при стаже свыше 8 лет – 100% заработной платы, но не более 70 тыс.рублей в месяц.

Однако если больной не явился на прием к врачу в срок без уважительной причины или стал временно нетрудоспособным в результате алкогольного (наркотического) опьянения, врач может сделать соответствующую отметку в больничном листе. Тогда человек получит минимально разрешенное законом денежное пособие, приводит РГ пояснение Минтруда.

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