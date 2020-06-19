Бюджетных денег вкладывать не пришлось, работы финансировала компания Потанина

В России еще не случалось таких аварий, как разлив дизтоплива в Норильске. Опыта ликвидации подобных последствий, соответственно, тоже не было. Сейчас важно следить за всеми этапами работ по очистке почвы и воды, а также хранением загрязненного грунта. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме онлайн в пятницу, 19 июня.

К настоящему моменту очистительные работы в Красноярском крае уже обошлись в 5 млрд рублей. Их выделил "Норникель", сообщил совладелец и глава компании Владимир Потанин. Он обещал и дальше финансировать ликвидацию последствий аварии, передает RT.

"Ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", – гарантировал бизнесмен.

В ответ Путин потребовал вести работы качественно, а не просто "прибирать за собой". "Норникель", по мнению президента, обязан продолжать работу до полного восстановления природной среды. Контролировать это поручено специалистам из разных организаций, в том числе МЧС, Росприроднадзора, экспертных объединений. Кроме того, к 24 июля Ростехнадзор должен проверить все аналогичные норильской станции предприятия, чтобы не допустить повторения подобных аварий.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. Сначала руководители предприятия пытались справиться с утечкой своими силами, но только упустили время. В результате более 20 тыс. т топлива вытекло на землю и попало в водоемы. Когда президенту РФ доложили о случившемся, он не сдержал эмоций.

В Красноярском крае был объявлен режим ЧС федерального уровня, директор ТЭЦ задержан, ведется следствие.