Эко-активистка Зион Лайтс решила поддержать развитие атомной энергетики

Бывший пресс-секретарь международной антиядерной организации "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) Зион Лайтс перешла на противоположную сторону. Она присоединилась к движению "Экологический прогресс" (Environmental Progress), которое поддерживает развитие атомной энергетики. К такому решению эко-активистка пришла после изучения свойств радиоактивных отходов, рассказала Лайтс в открытом письме.

По ее словам, страх перед радиацией и оружием массового уничтожения захватил ее сознание. "Я поняла, что была подвержена антинаучным настроениям все это время", – заявила Лайтс.

При этом она подчеркнула, что ничего нового она не узнала, но именно самостоятельное изучение фактов и их осознание позволило ей изменить свое мнение. Теперь экс-сотрудница Extinction Rebellionпланирует бороться за развитие ядерной энергетики.

"Я выяснила, что ядерные отходы на самом деле никогда никого ни разу не убивали", – сказала Лайтс. Она добавила: оказывается, они довольно компактны и находятся под постоянным контролем. Однако своих знакомых, которые придерживались прежних взглядов эко-активистки, ей убедить не удалось. Тогда она и решила уйти из организации. Лайтс подчеркнула, что атомная энергетика невероятно важна в борьбе против изменения климата, и призвала присоединиться к ее поддержке.

Зион Лайтс – британская писательница и эко-активистка, которая занимается защитой окружающей среды. Она не раз высказывалась о будущем Земли, заявляя, что наша планета в опасности из-за ядерных отходов.