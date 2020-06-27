Эко-активистка Зион Лайтс решила поддержать развитие атомной энергетики

Бывший пресс-секретарь международной антиядерной организации "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) Зион Лайтс перешла на противоположную сторону. Она присоединилась к движению "Экологический прогресс" (Environmental Progress), которое поддерживает развитие атомной энергетики. К такому решению эко-активистка пришла после изучения свойств радиоактивных отходов, рассказала Лайтс в открытом письме.

По ее словам, страх перед радиацией и оружием массового уничтожения захватил ее сознание. "Я поняла, что была подвержена антинаучным настроениям все это время", – заявила Лайтс.

При этом она подчеркнула, что ничего нового она не узнала, но именно самостоятельное изучение фактов и их осознание позволило ей изменить свое мнение. Теперь экс-сотрудница Extinction Rebellionпланирует бороться за развитие ядерной энергетики.

"Я выяснила, что ядерные отходы на самом деле никогда никого ни разу не убивали", – сказала Лайтс. Она добавила: оказывается, они довольно компактны и находятся под постоянным контролем. Однако своих знакомых, которые придерживались прежних взглядов эко-активистки, ей убедить не удалось. Тогда она и решила уйти из организации. Лайтс подчеркнула, что атомная энергетика невероятно важна в борьбе против изменения климата, и призвала присоединиться к ее поддержке.

Зион Лайтс – британская писательница и эко-активистка, которая занимается защитой окружающей среды. Она не раз высказывалась о будущем Земли, заявляя, что наша планета в опасности из-за ядерных отходов.

Анна СОРОКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

Лукашенко вслед за Россией меняет Конституцию

Основной закон страны планируют переписать за два года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

766 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей