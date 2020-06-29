МКБ и "Элекснет" проанализировали обороты фитнес-клубов после снятия ограничительных мер

Россияне кинулись восстанавливать форму после самоизоляции. Только за первые два дня работы фитнес-центров их среднедневной наличный оборот вдвое превысил среднедневной оборот марта. Такие данные приводит Московский кредитный банк (МКБ), специалисты которого совместно с ГК "Элекснет" проанализировали оборот средств фитнес-клубов за последние три месяца.

Фитнес-клубы были закрыты для посещения из-за эпидемии коронавируса с 21 марта 2020 г. по 22 июня 2020 года. В это время наличная выручка фитнесов упала до нуля, а выручка за аренду инвентаря, проходящая через pos-терминалы, составляла около 3% от уровня до объявления самоизоляции.

После отмены ограничений свою работу возобновили 58% фитнес-центров, и россияне тут же этим воспользовались. Оборот средств за день на 1 платежный терминал в среднем на 96% превысил показатели докарантинного периода. Средний чек на одного клиента составил 5,5 тыс. рублей, что на 42% выше, чем до введения ограничений. Среднедневной оборот на один открытый клуб вырос на 63%, сообщает МКБ.

"Данные об обороте наличных в фитнес-центрах после снятия ограничительных мер показывают, что клиенты с нетерпением ждали открытия клубов и в первые дни пошли оплачивать абонементы", – отметил гендиректор ГК "Элекснет" Игорь Антонов.

По мнению управляющего директора по развитию торгового эквайринга МКБ Марка Баранова, существенный рост выручки также связан со специальными предложениями от открывшихся фитнесов, которым необходимы средства для компенсации потерь за период простоя. Эксперт ожидает, что потребительская активность в этом сегменте в ближайшее время стабилизируется, подойдя к значениям 2019 года.

Ранее в МКБ проанализировали траты россиян на бензин в марте-мае 2020 г. и пришли к выводу, что граждане не отказались от поездок на дачу в период самоизоляции.