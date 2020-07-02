Злую шутку сыграло решение властей упростить процедуру выдачи денег

Не все родители смогли получить 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет в июне 2020 года. Некоторым в ответ на поданное заявление неожиданно пришел отказ. Как выяснилось, их опередил другой родитель, который не живет с ребенком, но вписан в его свидетельство о рождении. При этом к Пенсионному фонду не может быть претензий: все сделано по закону.

Решение властей максимально упростить выдачу пособия, как оказалось, имеет и негативную сторону. Поскольку для оформления заявки на материальную помощь требовалось указать только основные документы, этим воспользовались россияне, которые сами по закону должны ежемесячно перечислять средства на содержание своего ребенка.

"Любой родитель, например, алиментщик, может получить выплату автоматически, потому что он значится родителем в свидетельстве о рождении ребенка", – пояснила URA.RU адвокат Людмила Кнеллер.

По решению президента Владимира Путина, в июле 2020 г. на детей до 16 лет тоже выделено из бюджета по 10 тыс. рублей. Причем перечислены они должны быть автоматически на тот же счет, куда и в июне. То есть "пролетевшие" с деньгами в первый раз, не увидят их и сейчас.

Оспорить выплату можно только в суде. Причем жаловаться надо не на Пенсионный фонд, ведь там все было проведено по закону, а на второго родителя – мошенника, забравшего себе детские деньги.

Подробнее о том, какие выплаты положены на детей в июле 2020 г., "Утро.ру" писало ранее.