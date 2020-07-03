Правила выплаты пособий на детей меняются

Правила выплаты пособий на детей меняются
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лишенные родительских прав россияне тоже смогут претендовать на деньги

Оформление материальной помощи в связи с рождением ребенка станет проще. Родителям будет достаточно просто подать заявку на назначение выплат, все нужные документы госорганы соберут сами по межведомственному обмену. Причем заявление можно направить по почте или через сайт Госуслуг. С соответствующей инициативой выступил Минтруд.

При желании родители могут, конечно, и сами предоставить в МФЦ все справки, необходимые для назначения пособия. Тогда в организации, ответственной за выдачу материальной помощи, только проверят документы. В любом случае срок ответа на заявку – 5 дней. Это касается всех единовременных и ежемесячных пособий, на которые имеют право семьи с детьми, начиная со стимулирующей выплаты за постановку на учет в женской консультации на раннем сроке беременности до перечисления средств по уходу за уже родившимся или усыновленном ребенком.

Более того, Минтруд предлагает лояльнее относиться к родителям, ранее не выполнявшим свои обязанности по отношению к детям и лишенным за это родительских прав. В частности, таким женщинам в случае новой беременности будет также положено пособие по беременности и родам. Кроме того, предусматривается ежемесячная финансовая помощь на ребенка, отец которого призван на срочную службу армию.

Предложение Минтруда представлено 2 июля 2020 г. на Едином портале проектов нормативных правовых актов РФ для общественного обсуждения.

Ранее стало известно о планах правительства выплачивать до 50 тыс.рублей на ребенка, занимающегося спортом.

Николай ВИКТОРОВ

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