Граждане бывших советских республик скупают квартиры в Москве

Недвижимость в российской столице все больше привлекает иностранцев. В июне 2020 г. квартиры в Москве решили купить граждане 55 стран мира. Больше всего желающих оказалось среди проживающих на территории бывшего СССР.

Несмотря на то что границы РФ еще закрыты из-за коронавируса, спрос на жилую недвижимость в столице у иностранцев весьма велик. Среди этой категории покупателей больше всего граждан Белоруссии – на их долю в июне пришлось 17% от числа внешних запросов, передает "Лента.ру" со ссылкой на данные инвесткомпании Garnet.

Иметь собственное укрытие в российской столице также хотят граждане Украины и Казахстана – среди иностранных клиентов риелторов они составили по 9%. Вкладываются в российскую недвижимость и жители Германии – 6% от общего числа покупок жилья иностранцами в июне, американцы – 5%, представители Израиля – 5%. По мнению экспертов, в ближайшее время спрос на квартиры в Москве у граждан разных стран будет только расти. Многих привлекает стабильность и возможность найти работу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва привлекает белорусских мошенников, которые выводят деньги из Республики под прикрытием бизнеса в России.