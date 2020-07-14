Растения могут простоять до первых заморозков

Как правило, уже в конце августа в саду мало что радует глаз: розы отцвели, часть растений посохла, а красоты на участке хочется. Однако в июле можно посадить декоративные растения, которые начнут цвести уже в сентябре и продержаться в таком виде до середины-конца октября.

Немофила "Смесь окрасок"

Красивое ковровое растение, абсолютно неприхотливое в уходе. Внешний вид его представляет из себя перистые листья с опущенными стеблями, полностью покрытые светло голубыми цветами. Также встречаются цветники с белой сердцевиной и фиолетовыми кончиками. Они будут красиво смотреться около бордюров или водоемов, а если их посадить в горшке, то они образуют красивый каскад зелени и цветов.

Эшшольция "Колокольчики"

Очень неприхотливые и красивые цветы. Они вырастают около 30 сантиметров от земли и распускают бутоны, диаметром примерно в 6 сантиметров. На ощупь лепестки слегка шелковистые, а по виду – ажурные. Растение устойчиво к непогоде и растет на любых почвах. Идеально подходит для тех, у кого нет лишнего времени для ухода за садом.

Сальвия сверкающая Редди фул микс

Довольно популярное растение среди однолетних. Растет кустом, высота которого составляет примерно 20-25 сантиметров. Из себя представляет плотно сформированные цветники различного окраса: красный, желтый, оранжевый или фиолетовый – свой цвет они не потеряют в течение всего сезона. Растение может простоять в саду до первых заморозков.

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