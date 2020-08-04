Смешные анекдоты на 5 августа

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– Несколько месяцев назад исполнил свою юношескую мечту – купил мотоцикл.
– Здорово! И как тебе, доволен?
– Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.
Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой самых смешных шуток Задорнова для мужчин.
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