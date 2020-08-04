Смешные анекдоты на 5 августа

Смешные анекдоты на 5 августа
Фото: pixabay.com
Подборка коротких шуток от "Утро.ру" подарит заряд бодрости с начала дня
  • Беседуют два друга:

– Несколько месяцев назад исполнил свою юношескую мечту – купил мотоцикл.

– Здорово! И как тебе, доволен?

– Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.


  • Гадать по руке на богатство очень просто. Если в ней лежат деньги, значит жизнь удалась.


  • По утрам я предпочитаю свежемолотый кофе, но пью коньяк – его варить не надо.


  • Если ты считаешь себя умнее и талантливее остальных, но другие так не думают, то это яркий пример коллективной ошибки.


  • Моя сестра очень ловко обманула своего ребенка. Сказала, что шоколад в "Киндере" могут есть только взрослые, а для детей там только игрушка.


  • Летом с утра моешь голову в тазике с водой, нагретой в чайнике, а потом едешь на лекцию по интеграции современных технологий в бизнес.

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой самых смешных шуток Задорнова для мужчин.

Карина СИРАЗОВА

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