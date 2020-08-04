Что случилось сегодня: последние новости на 4 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 4 августа
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед народом и обвинил Москву во лжи из-за задержанных в Минске россиян. Дания дала окончательное добро на строительство последнего участка "Северного потока – 2". "Утро.ру" рассказывает, что произошло за день. 

Политика

  • Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусам и Национальному собранию, в котором затронул многие важные темы: от предстоящих выборов в стране до конкуренции между США и Китаем. 
  • Отдельно глава Белоруссии высказался о задержанных в Минске россиянах. По его словам, Москва специально отправила граждан РФ в соседнюю страну. 


Жизнь

  • Ксения Собчак отметила, что Александр Лукашенко жутко выглядел во время обращения, и добавила, что, скорее всего, речь была записана заранее. 
  • Билеты в Турцию резко подорожали после открытия границ с Россией.


Экономика

  • Дания подтвердила, что Россия может начинать работы по завершению строительства "Северного потока – 2" с 4 августа. 


Армия 

  • Россия вскоре начнет военные учения, где испытает всю мощь "Искандеров". 
  • Су-24М пролетел крайне низко в Крыму, чем удивил отдыхающих на пляже туристов и местных жителей. 


Шоу-бизнес

  • Нозанин Абдулвасиева ушла от Александр Гордона после шести лет брака. Экс-супруги не стали комментировать эту новость. 
  • СМИ узнали, что Кирилл Сафонов не хочет больше играть в одном спектакле с Чуплан Хаматовой после скандала с уходом Сергея Гармаша из "Современника". 


Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Мероприятие переносили несколько раз

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей