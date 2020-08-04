Что случилось сегодня: последние новости на 4 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед народом и обвинил Москву во лжи из-за задержанных в Минске россиян. Дания дала окончательное добро на строительство последнего участка "Северного потока – 2". "Утро.ру" рассказывает, что произошло за день.
Политика
Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусам и Национальному собранию, в котором затронул многие важные темы: от предстоящих выборов в стране до конкуренции между США и Китаем.
Отдельно глава Белоруссии высказался о задержанных в Минске россиянах. По его словам, Москва специально отправила граждан РФ в соседнюю страну.
Жизнь
Ксения Собчак отметила, что Александр Лукашенко жутко выглядел во время обращения, и добавила, что, скорее всего, речь была записана заранее.
Билеты в Турцию резко подорожали после открытия границ с Россией.
Экономика
Дания подтвердила, что Россия может начинать работы по завершению строительства "Северного потока – 2" с 4 августа.
Армия
Россия вскоре начнет военные учения, где испытает всю мощь "Искандеров".
Су-24М пролетел крайне низко в Крыму, чем удивил отдыхающих на пляже туристов и местных жителей.
Шоу-бизнес
Нозанин Абдулвасиева ушла от Александр Гордона после шести лет брака. Экс-супруги не стали комментировать эту новость.
СМИ узнали, что Кирилл Сафонов не хочет больше играть в одном спектакле с Чуплан Хаматовой после скандала с уходом Сергея Гармаша из "Современника".