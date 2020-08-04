Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед народом и обвинил Москву во лжи из-за задержанных в Минске россиян. Дания дала окончательное добро на строительство последнего участка "Северного потока – 2". "Утро.ру" рассказывает, что произошло за день.

Политика

Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусам и Национальному собранию, в котором затронул многие важные темы: от предстоящих выборов в стране до конкуренции между США и Китаем.

Отдельно глава Белоруссии высказался о задержанных в Минске россиянах. По его словам, Москва специально отправила граждан РФ в соседнюю страну.





Жизнь

Ксения Собчак отметила, что Александр Лукашенко жутко выглядел во время обращения, и добавила, что, скорее всего, речь была записана заранее.

Билеты в Турцию резко подорожали после открытия границ с Россией.





Экономика

Дания подтвердила, что Россия может начинать работы по завершению строительства "Северного потока – 2" с 4 августа.





Армия

Россия вскоре начнет военные учения, где испытает всю мощь "Искандеров".

Су-24М пролетел крайне низко в Крыму, чем удивил отдыхающих на пляже туристов и местных жителей.





Шоу-бизнес

Нозанин Абдулвасиева ушла от Александр Гордона после шести лет брака. Экс-супруги не стали комментировать эту новость.

СМИ узнали, что Кирилл Сафонов не хочет больше играть в одном спектакле с Чуплан Хаматовой после скандала с уходом Сергея Гармаша из "Современника".



