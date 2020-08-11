Размер финансовой помощи родителям дошкольников изменится в 2021 году

С 2021 года пособия на детей до семи лет могут быть повышены. Это подтвердил сенатор Валерий Рязанский. Однако сообщения о том, что размер матпомощи будет увеличен вдвое, являются преждевременными. Для начала соответствующие ведомства должны просчитать, при каких условиях семьи с детьми смогут преодолеть порог бедности.

Семьи, в которых несколько детей до семи лет, часто оказываются в категории малоимущих, поскольку работает только один родитель. По решению президента РФ с 1 января 2020 г. на каждого ребенка от трех до семи лет было выделено ежемесячное пособие в размере половины регионального детского прожиточного минимума – 5,5 тыс. руб. в среднем по стране. Но эта мера не вывела семьи из-за черты бедности, согласился сенатор в беседе с ФБА "Экономика сегодня". Поэтому пособие планируется увеличить, но надо решить, на сколько.

"Государственные выплаты призваны компенсировать отсутствие заработка матери и добавить средств на детей. Но повышение пособия на несовершеннолетних до семи лет до прожиточного минимума станет серьезной помощью", – отметил Рязанский.

В то же время многие россияне заняты в теневом бизнесе, официально не трудоустроены, хотя и не зарегистрированы в качестве безработных. Доход таких семей не известен, и не ясно, нуждаются ли они в материальной помощи.

Поэтому Министерство труда должно сначала разработать поправки, которые, с одной стороны, увеличат размер пособия на детей, с другой, предусмотрят условия, на которых эта помощь может быть выделена родителям. Проект поправок должен быть представлен в ближайшие месяцы.

Ранее в СМИ появились сообщения, что пособия на детей от 3 до 7 лет могут составить 12 тыс.в месяц. Деньги, обещанные президентом в этом году, уже начали поступать родителям, передает "ФедералПресс".