Опасения, что современного студента могут сбить с толку поисковые системы в интернете, сочли необоснованными

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) опроверг обвинения Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в переманивании абитуриентов. Как отметили в СПбГУП, конкурс около 60 человек на место ежегодно доказывает популярность этого вуза среди студентов, на которую не влияют алгоритмы поисковых интернет-систем.

Ранее СПбГУ обвинил коллег из СПбГУП в "недобросовестной рекламе". Якобы, пользуясь похожей аббревиатурой названия, университет профсоюзов появляется на первой строке при поиске в "Яндексе" и путает абитуриентов. В результате они идут не в вуз-гигант СПбГУ, а в небольшой СПбГУП.

В "Яндексе" подтвердили, что обвинения безосновательны. Очередность в выдаче результатов на поисковый запрос определяется алгоритмами информационных систем, настроенных на интересы пользователей. И заголовки сообщений агрегаторы формируют сами также автоматически.

На сайт СПбГУП ежедневно заходят десятки тысяч пользователей. Это понятно, ведь вуз, созданный в 1926 г., имеет проверенную годами репутацию, а 100%-ное трудоустройство выпускников в последние 20 лет во многом определяет его популярность среди абитуриентов и родителей. Более половины абитуриентов стремятся сюда по рекомендациям выпускников и работодателей. Не случайно в прошлом году количество желающих учиться в Гуманитарном университете профсоюзов зашкаливало: конкурс оказался самым высоким в Санкт-Петербурге. В этом году в вуз, где на всех курсах дневного отделения учится 3 000 студентов, было подано свыше 11 тысяч заявлений, что сопоставимо с гигантами – лидерами формальных российских рейтингов.

Характерно, что, несмотря на схожесть аббревиатур, названия сайтов двух вузов кардинально различаются: www.gup.ru и www.spbu.ru. Современная молодежь, чувствующая себя в Сети как дома, их точно не перепутает. Странно, если сотрудники столь уважаемого СПбГУ этого не понимают.

В ответном пресс-релизе СПбГУП поспешил успокоить коллег – в России много стремящихся к знаниям молодых людей, которые понимают, чего хотят достичь в жизни и какой вуз им в этом поможет.

"Мы ищем своего студента, во многом отличающегося от контингента других вузов. И здесь СПбГУ нечего опасаться",

– подчеркнули в СПбГУП.

Первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова изложила нам свою версию скандала:

– СПбГУ – блистательный, замечательный университет, с которым у нас нет противоречий. Внимательное изучение информационного поля показало, что шум нагнетается искусственно одиознейшими городскими СМИ на фоне общественного интереса к итогам набора в вузы. СМИ сочиняют фэйки, хайпуют. Вузы Петербурга – дружная семья и столкнуть нас лбами не удастся.

Однако, для многих этот шум – повод задуматься, не растеряли ли номенклатурные лидеры былую мощь и почему.