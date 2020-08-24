Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов опроверг обвинения СПбГУ в переманивании студентов

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов опроверг обвинения СПбГУ в переманивании студентов
Фото: www.gup.ru
Опасения, что современного студента могут сбить с толку поисковые системы в интернете, сочли необоснованными

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) опроверг обвинения Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в переманивании абитуриентов. Как отметили в СПбГУП, конкурс около 60 человек на место ежегодно доказывает популярность этого вуза среди студентов, на которую не влияют алгоритмы поисковых интернет-систем.  

Ранее СПбГУ обвинил коллег из СПбГУП в "недобросовестной рекламе". Якобы, пользуясь похожей аббревиатурой названия, университет профсоюзов появляется на первой строке при поиске в "Яндексе" и путает абитуриентов. В результате они идут не в вуз-гигант СПбГУ, а в небольшой СПбГУП.

В "Яндексе" подтвердили, что обвинения безосновательны. Очередность в выдаче результатов на поисковый запрос определяется алгоритмами информационных систем, настроенных на интересы пользователей. И заголовки сообщений агрегаторы формируют сами также автоматически.

На сайт СПбГУП ежедневно заходят десятки тысяч пользователей. Это понятно, ведь вуз, созданный в 1926 г., имеет проверенную годами репутацию, а 100%-ное трудоустройство выпускников в последние 20 лет во многом определяет его популярность среди абитуриентов и родителей. Более половины абитуриентов стремятся сюда по рекомендациям выпускников и работодателей. Не случайно в прошлом году количество желающих учиться в Гуманитарном университете профсоюзов зашкаливало: конкурс оказался самым высоким в Санкт-Петербурге. В этом году в вуз, где на всех курсах дневного отделения учится 3 000 студентов, было подано свыше 11 тысяч заявлений, что сопоставимо с гигантами – лидерами формальных российских рейтингов.

Характерно, что, несмотря на схожесть аббревиатур, названия сайтов двух вузов кардинально различаются: www.gup.ru и www.spbu.ru. Современная молодежь, чувствующая себя в Сети как дома, их точно не перепутает. Странно, если сотрудники столь уважаемого СПбГУ этого не понимают.

В ответном пресс-релизе СПбГУП поспешил успокоить коллег – в России много стремящихся к знаниям молодых людей, которые понимают, чего хотят достичь в жизни и какой вуз им в этом поможет.

"Мы ищем своего студента, во многом отличающегося от контингента других вузов. И здесь СПбГУ нечего опасаться",

подчеркнули в СПбГУП.

Первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова изложила нам свою версию скандала:

– СПбГУ – блистательный, замечательный университет, с которым у нас нет противоречий. Внимательное изучение информационного поля показало, что шум нагнетается искусственно одиознейшими городскими СМИ на фоне общественного интереса к итогам набора в вузы. СМИ сочиняют фэйки, хайпуют. Вузы Петербурга – дружная семья и столкнуть нас лбами не удастся.

Однако, для многих этот шум – повод задуматься, не растеряли ли номенклатурные лидеры былую мощь и почему.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей