В Анапе моряки наживались на попавших в беду туристах

Инцидент связан с пожаром в заповеднике "Утриш"

Капитаны катеров из Анапы решили нажиться на жертвах пожара в "Утрише". Все дело в том, что они платно эвакуировали туристов из охваченного огнем заповедника.

Как сообщает Телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, организаторы платных перевозок уже найдены.

На данный момент проводится проверка по факту незаконного предпринимательства. Позже будет вынесен окончательный приговор.

Напомним, пожар в заповеднике "Утриш" начался 24 августа. Для его тушения была задействована спецтехника и авиация. Спасатели эвакуировали около тысячи человек, находящихся на близлежащих территориях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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