Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Немцы оценили последствия отказа от "Северного потока – 2", а российский МИД раскрыл информацию о странах, которые занимались разработкой "Новичка" – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

После новости об "отравлении" Навального, в Германии активно призывают отказаться от "Северного потока – 2". Таким образом планируют дать жесткий ответ России, однако он может очень сильно ударить и по самой Европе.

Россия и США переругались между собой. Америка накинулась с обвинениями в том, что своими действиями Москва подстегивает их заняться разработкой ядерного оружия, а российская сторона дала им жесткий отпор.

Немцы сомневаются, что новые санкции серьезно ударят по экономике России. Всему виной особый план Путина.

В Европе отказались разворачивать войну с Белоруссией. В России объяснили причины.

МИД России резко ответила на все обвинения в разработке "Новичка". Дипломаты намекнули на страны, которые занимались исследованиями с химикатом после его создания.

Жизнь

Опубликованный разговор между Берлином и Варшавой о Навальном вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи высмеяли "сенсацию" от Лукашенко.

Ветеран ФСБ оценил, какова вероятность того, что перехваченный разговор о Навальном оказался правдой.

Появился новый дизайн УАЗа "Буханка". Народу он пришелся по вкусу.

Шоу-бизнес

Здоровье Тамары Семиной сильно пошатнулось после смерти близкой подруги. Ее заметили на похоронах, не способной передвигаться самостоятельно.

Стало известно, кому достанется наследство Клюева. У артиста не осталось в живых детей.

Состоялись похороны экс-солиста "Ласкового мая". Артиста хоронили в специальному гробу из-за угрозы жизни других людей.