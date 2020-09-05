Что случилось сегодня: последние новости на 5 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 5 сентября
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Немцы оценили последствия отказа от "Северного потока – 2", а российский МИД раскрыл информацию о странах, которые занимались разработкой "Новичка" – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика 

После новости об "отравлении" Навального, в Германии активно призывают отказаться от "Северного потока – 2". Таким образом планируют дать жесткий ответ России, однако он может очень сильно ударить и по самой Европе. 

Россия и США переругались между собой. Америка накинулась с обвинениями в том, что своими действиями Москва подстегивает их заняться разработкой ядерного оружия, а российская сторона дала им жесткий отпор. 

Немцы сомневаются, что новые санкции серьезно ударят по экономике России. Всему виной особый план Путина. 

В Европе отказались разворачивать войну с Белоруссией. В России объяснили причины. 

МИД России резко ответила на все обвинения в разработке "Новичка". Дипломаты намекнули на страны, которые занимались исследованиями с химикатом после его создания. 

Жизнь

Опубликованный разговор между Берлином и Варшавой о Навальном вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи высмеяли "сенсацию" от Лукашенко. 

Ветеран ФСБ оценил, какова вероятность того, что перехваченный разговор о Навальном оказался правдой. 

Появился новый дизайн УАЗа "Буханка". Народу он пришелся по вкусу. 

Шоу-бизнес

Здоровье Тамары Семиной сильно пошатнулось после смерти близкой подруги. Ее заметили на похоронах, не способной передвигаться самостоятельно. 

Стало известно, кому достанется наследство Клюева. У артиста не осталось в живых детей. 

Состоялись похороны экс-солиста "Ласкового мая". Артиста хоронили в специальному гробу из-за угрозы жизни других людей. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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