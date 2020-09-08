Оно составит более 12 тысяч рублей

Находящиеся в положении жены призывников получат по 28 тысяч рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета и направлены в регионы.

По сообщению информагентства Ura.ru, пособие можно будет получить всего один раз. Также деньги будут выделяться молодым семьям военнослужащих, где уже есть дети. Размер ежемесячных выплат составит 12219 рублей.

Сообщается, что данные суммы были проиндексированы на 3% в начале февраля.

Ранее появилась информация о том, что с 1 октября 2020 года некоторые россияне начнут зарабатывать на 3% больше. Под индексацию попадут сотрудники "казенных, бюджетных и автономных учреждений", работники федеральных государственных органов, а также гражданские служащие воинских частей.